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2020-05-30T14:09
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В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты
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РИА Новости

В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты

14:09 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Руководство предприятия в Татарстане подозревается в злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платы, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2013 году "КамгэсЗЯБ" получило кредит в размере 500 миллионов рублей на приобретение имущественного комплекса ПАО "Камгэсэнергострой". Хотя комплекс был приобретен за 280 миллионов рублей, должностные лица предприятия приняли решение не перечислять остаток средств "КамгэсЗЯБ", оставив их на расчетном счете "Камгэсэнергостроя", являющегося единственным учредителем "КамгэсЗЯБ". В результате "КамгэсЗЯБ" не получило 220 миллионов рублей, полностью сохранив при этом обязательства по кредитному договору. Это привело к образованию задолженности по заработной плате, налогам и прочему на сумму более 1 миллиарда рублей, что в итоге стало причиной банкротства "КамгэсЗЯБ" и предстоящего сокращения 311 работников предприятия.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Также установлено, что с марта по май 2020 года руководство "КамгэсЗЯБ" не выплачивало заработную плату сотрудникам, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на сумму более 10 миллионов рублей.
Отмечается, что внимание следователей к происходящему было привлечено сообщением в СМИ о готовящемся массовом сокращении работников ООО "КамгэсЗЯБ".
"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Кроме того, по результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц "КамгэсЗЯБ" и ПАО "Камгэсэнергострой" возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СК РФ.
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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