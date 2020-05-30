В Татарстане руководство предприятия заподозрили в невыплате зарплаты

По версии следствия, в 2013 году "КамгэсЗЯБ" получило кредит в размере 500 миллионов рублей на приобретение имущественного комплекса ПАО "Камгэсэнергострой". Хотя комплекс был приобретен за 280 миллионов рублей, должностные лица предприятия приняли решение не перечислять остаток средств "КамгэсЗЯБ", оставив их на расчетном счете "Камгэсэнергостроя", являющегося единственным учредителем "КамгэсЗЯБ". В результате "КамгэсЗЯБ" не получило 220 миллионов рублей, полностью сохранив при этом обязательства по кредитному договору. Это привело к образованию задолженности по заработной плате, налогам и прочему на сумму более 1 миллиарда рублей, что в итоге стало причиной банкротства "КамгэсЗЯБ" и предстоящего сокращения 311 работников предприятия.