Путин: надо понять, как работать после снятия ограничений по COVID-19

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие страны снимают ограничения по COVID, однако в некоторых приходится к ним возвращаться, РФ нужно понять, как строить работу здесь.
"Во многих странах снимают ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Прежде всего, и это понятно, это делают страны, экономика которых сильно зависит от туристической отрасли", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Путин добавил, что в некоторых государствах, где ограничения были сняты, "приходится возвращаться вновь к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией".
"Нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению", - заключил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.