Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19

"Михаил Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Ждать для этого даты выплаты заработной платы не нужно", - говорится в сообщении.