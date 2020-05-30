Частные клиники получат субсидии на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

"Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медорганизации работают с больными коронавирусом наряду с госбольницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.