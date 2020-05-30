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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:05
https://ria.ru/20200530/1572220451.html
Частные клиники получат субсидии на выплаты медикам, борющимся с COVID-19
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РИА Новости

Частные клиники получат субсидии на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

14:05 30.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинские работники
 Медицинские работники
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал возможность частным медицинским клиникам получать субсидии для стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медорганизации работают с больными коронавирусом наряду с госбольницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.
Ранее специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина в размере, соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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