В Истре устранили десять очагов подтопления из-за ливней

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Десять очагов подтопления устранили в подмосковной Истре, сейчас осталось три проблемных участка, на месте работают 30 человек, 6 аварийных машин и 6 помп, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Истры.
По данным пресс-службы, подтопления в городе произошли в результате ливневых дождей и подъема уровня воды в реке Грязева.
"На территории округа подтоплено 10 мест по округу, а именно в городе Дедовск, посёлке Снегири и селе Павловская Слобода. В ликвидации подтоплений были задействованы 30 человек, 2 пожарные машины, 6 водооткачивающих машин, 4 помпы", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе осталось три проблемных места – это улица Ленинградская в городе Дедовск, улица Некрасова в поселке Снегири и СНТ "Дубрава" деревни Зеленково, рассказали в пресс-службе. Для ликвидации последствий подтоплений задействованы 30 человек, шесть водооткачивающих машин и шест помп, уточнили там.
"В администрации (города Истра - Прим. ред.) создана оперативная рабочая группа для устранения последствий подтоплений из-за погодных условий. На месте работают представители администрации городского округа Истра, опергруппа территориального пожарно-спасательного гарнизона, а также МБУ "Истраспас", МБУ "Додхибимр" и МУП "Истринское ЖЭУ"", - рассказали в ведомстве.