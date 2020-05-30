В Истре устранили десять очагов подтопления из-за ливней

По данным пресс-службы, подтопления в городе произошли в результате ливневых дождей и подъема уровня воды в реке Грязева.

В настоящее время в городе осталось три проблемных места – это улица Ленинградская в городе Дедовск, улица Некрасова в поселке Снегири и СНТ "Дубрава" деревни Зеленково, рассказали в пресс-службе. Для ликвидации последствий подтоплений задействованы 30 человек, шесть водооткачивающих машин и шест помп, уточнили там.