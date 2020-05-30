В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии , задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району вечером 29 мая поступило сообщение о драке в селе Сурхахи. В 22.49 мск из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что от 20 до 30 неизвестных проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на проживающих там людей.

"Защищаясь, те применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Два жителя домовладения доставлены в ОМВД России по Назрановскому району и добровольно выдали оружие", - уточняет МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников событий и выяснению причин конфликта", - подчеркивает министерство.