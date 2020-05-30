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2020-05-30T13:55
https://ria.ru/20200530/1572220128.html
В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой

13:55 30.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.
"В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району вечером 29 мая поступило сообщение о драке в селе Сурхахи. В 22.49 мск из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что от 20 до 30 неизвестных проникли через забор на территорию домовладения на улице Партизанской и напали на проживающих там людей.
"Защищаясь, те применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет. Два жителя домовладения доставлены в ОМВД России по Назрановскому району и добровольно выдали оружие", - уточняет МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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"Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других участников событий и выяснению причин конфликта", - подчеркивает министерство.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, конфликт произошел между членами одной религиозной организации.
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Республика ИнгушетияПроисшествия
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