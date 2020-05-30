Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

"Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", - сказал он на заседании Совбеза РФ.