Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
"Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", - сказал он на заседании Совбеза РФ.
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