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2020-05-30T14:31
https://ria.ru/20200530/1572220090.html
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572221146_0:204:3080:1936_1036x0_80_0_0_ffba1d6923328eabdadbc75efcf5c908.jpg
РИА Новости

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

13:55 30.05.2020 (обновлено: 14:31 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
"Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас", - сказал он на заседании Совбеза РФ.
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