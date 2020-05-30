Путин: Россия вывезла еще не всех желающих вернуться из-за границы

"По имеющейся у меня информации, мы ещё не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.