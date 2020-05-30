Путин: Россия вывезла еще не всех желающих вернуться из-за границы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вывезла ещё не всех россиян, находящихся за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией, и желающих вернуться.
"По имеющейся у меня информации, мы ещё не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
Путин добавил, что вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.