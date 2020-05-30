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2020-05-30T14:16
https://ria.ru/20200530/1572220030.html
Путин: Россия вывезла еще не всех желающих вернуться из-за границы
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РИА Новости

Путин: Россия вывезла еще не всех желающих вернуться из-за границы

13:53 30.05.2020 (обновлено: 14:16 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вывезла ещё не всех россиян, находящихся за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией, и желающих вернуться.
"По имеющейся у меня информации, мы ещё не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией", - сказал он в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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Путин добавил, что вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран.
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