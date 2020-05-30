Около 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За границей остаются более 25 тысяч россиян, "застрявших" там из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время планируется еще около 10 вывозных рейсов, сообщил глава МИД РФ За границей остаются более 25 тысяч россиян, "застрявших" там из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время планируется еще около 10 вывозных рейсов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 тысяч 200. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.

По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки.

"То есть это те наши граждане, которые, я еще раз повторяю, застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавирусной инфекции", - уточнил президент РФ Владимир Путин.

"Да. Сейчас подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон, содержат 25 тысяч 159 человек", - ответил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что с 18 марта был обеспечен вывоз чуть более 240 тысяч россиян из-за границы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.