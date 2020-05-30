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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:08
https://ria.ru/20200530/1572219977.html
Около 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей
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РИА Новости

Около 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей

13:52 30.05.2020 (обновлено: 14:08 30.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За границей остаются более 25 тысяч россиян, "застрявших" там из-за пандемии коронавируса, в ближайшее время планируется еще около 10 вывозных рейсов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Остаются по спискам, которые через оперативный штаб выверяются, 25 тысяч 200. И сейчас мы планируем около десяти рейсов в ближайшие несколько дней", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.
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По словам министра, такие решения принимаются с учетом эпидемиологической обстановки.
"То есть это те наши граждане, которые, я еще раз повторяю, застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавирусной инфекции", - уточнил президент РФ Владимир Путин.
"Да. Сейчас подтвержденные списки, которые выверены со всех сторон, содержат 25 тысяч 159 человек", - ответил глава МИД РФ.
Лавров также отметил, что с 18 марта был обеспечен вывоз чуть более 240 тысяч россиян из-за границы.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Совет Безопасности РФСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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