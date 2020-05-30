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2020-05-30T14:02
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Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
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РИА Новости

Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось

13:50 30.05.2020 (обновлено: 14:02 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
"Несколько вопросов обсудим сегодня: как обычно, текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня. Что касается последней, то, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в субботу.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время международного форума Примаковские чтения
23 мая, 19:04
Рябков спрогнозировал будущее договора СНВ-3
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РоссияДоговор СНВ-3Совет Безопасности РФВладимир ПутинСШАПолитика
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