Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось

"Несколько вопросов обсудим сегодня: как обычно, текущие вопросы внутренней безопасности и международной повестки дня. Что касается последней, то, конечно, надо определить нашу позицию окончательно в связи с выходом Соединенных Штатов из договора по открытому небу. Да и СНВ-3, по сути, скоро закончится, а серьезных переговоров по этой теме важнейшей не только для нас, но и для всего мира, думаю, так и не удалось начать. Поэтому надо поговорить на эту тему", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в субботу.