В Ростовской области умерли два пациента с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Еще два человека с коронавирусом скончались в Ростовской области, число умерших от этой инфекции выросло до 38, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось на 152 и достигло 4580. Коэффициент распространения инфекции – 0,75.
"За последние сутки скончались еще два человека с коронавирусом – это мужчина 75 лет, в анамнезе которого были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание, а также 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 38 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 27 человек.
За весь период эпидемии выздоровели 1672 человека, под медицинским наблюдением находятся почти 8,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф