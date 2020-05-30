В Ростовской области умерли два пациента с COVID-19

"За последние сутки скончались еще два человека с коронавирусом – это мужчина 75 лет, в анамнезе которого были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и длительно протекающее неврологическое заболевание, а также 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.