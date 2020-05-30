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2020-05-30T13:44
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В Нижнем Тагиле проверят данные об осквернении Вечного огня
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РИА Новости

В Нижнем Тагиле проверят данные об осквернении Вечного огня

13:44 30.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вечный огонь. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после сообщений СМИ об осквернении Вечного огня, прокурор Свердловской области поставил проверку на личный контроль, сообщается на сайте ГП РФ.
Из опубликованных материалов следует, что двое молодых людей потушили Вечный огонь бутылкой воды на площади Славы в Нижнем Тагиле.
"Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в городе Нижнем Тагиле ... Проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области", - говорится в сообщении.
Согласно данным администрации города, сейчас Вечный огонь вновь функционирует.
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Свердловская областьНижний ТагилПроисшествия
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