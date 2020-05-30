В Нижнем Тагиле проверят данные об осквернении Вечного огня

"Прокуратура Дзержинского района города Нижнего Тагила организовала проверку по сообщениям СМИ об осквернении Вечного огня на площади Славы в городе Нижнем Тагиле ... Проведение проверки поставил на личный контроль прокурор Свердловской области", - говорится в сообщении.