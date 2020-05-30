Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Люди, которые уже переболели COVID-19, не смогут принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" рассказал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"Клинические исследования разработанных в центре вакцин против COVID-19 будут проводиться на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами в рамках клинических исследований вакцин не смогут", — пояснил он.
Он также отметил, что окончательные группы испытуемых могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования.
"Вектор" планирует начать клинические испытания в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре.
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