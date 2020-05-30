Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

"Клинические исследования разработанных в центре вакцин против COVID-19 будут проводиться на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами в рамках клинических исследований вакцин не смогут", — пояснил он.