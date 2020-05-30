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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:46
https://ria.ru/20200530/1572219724.html
Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dcb5b7db4a8820ceb7b7852b24500765.jpg
РИА Новости

Стало известно, кто не подходит для испытания вакцины от коронавируса

13:45 30.05.2020 (обновлено: 13:46 30.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Люди, которые уже переболели COVID-19, не смогут принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" рассказал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Клинические исследования разработанных в центре вакцин против COVID-19 будут проводиться на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. Люди, уже переболевшие новым коронавирусом, быть добровольцами в рамках клинических исследований вакцин не смогут", — пояснил он.

Он также отметил, что окончательные группы испытуемых могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала клинического исследования.
"Вектор" планирует начать клинические испытания в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа центра Вектор
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"ЗдоровьеОбщество
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