В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 54

НАЛЬЧИК, 30 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии , общее число умерших в республике возросло до 54, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2000 случаев заболевания коронавирусом, скончались 52 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умерли два человека – мужчины 1964 и 1967 годов рождения, которые имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 44 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2044 пробы, положительных на COVID-19. Выздоровели 846 человек.

Всего в республике госпитализированы 490 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 297, из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая семь человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4614 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 654 человека.