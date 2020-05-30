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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:41
https://ria.ru/20200530/1572219617.html
В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 54
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 54

13:41 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ингушетии, общее число умерших в республике возросло до 54, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2000 случаев заболевания коронавирусом, скончались 52 человека, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умерли два человека – мужчины 1964 и 1967 годов рождения, которые имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 44 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2044 пробы, положительных на COVID-19. Выздоровели 846 человек.
Всего в республике госпитализированы 490 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 297, из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая семь человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4614 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 654 человека.
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