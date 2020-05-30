Войска РХБЗ начали масштабную дезинфекцию к параду Победы

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБ защиты проведут масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Военнослужащие войск РХБ защиты проведут масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве Московской области , сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к масштабной дезинфекции мест проживания личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут 5 дней обрабатывать территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны.

"Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тысяч квадратных метров. внутренних помещений зданий", - рассказали в Минобороны.

Также специалистами РХБ защиты будут продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино