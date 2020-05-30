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75 лет Великой Победы
2020-05-30T13:39
https://ria.ru/20200530/1572219541.html
Войска РХБЗ начали масштабную дезинфекцию к параду Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572219158_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_29d93fbe264976360fefd0040ae6ba74.jpg
РИА Новости

Войска РХБЗ начали масштабную дезинфекцию к параду Победы

13:39 30.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Военнослужащие войск РХБ защиты проведут масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к масштабной дезинфекции мест проживания личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Красная площадь
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Отмечается, что силы 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут 5 дней обрабатывать территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны.
"Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тысяч квадратных метров. внутренних помещений зданий", - рассказали в Минобороны.
Также специалистами РХБ защиты будут продезинфицированы более 60 тысяч квадратных метров площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.
С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Войска РХБЗАлабиноПарад ПобедыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Безопасность
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