Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнут в ближайшие две недели

УФА, 30 мая - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России планируется начать в ближайшие 2 недели, вакцины должны быть безопасны для населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели", - сказал Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.