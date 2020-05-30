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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:40
https://ria.ru/20200530/1572219483.html
Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнут в ближайшие две недели
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Клинические испытания вакцины от COVID-19 начнут в ближайшие две недели

13:35 30.05.2020 (обновлено: 13:40 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в России планируется начать в ближайшие 2 недели, вакцины должны быть безопасны для населения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы должны понимать, что влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения, эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели", - сказал Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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