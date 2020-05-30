Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

"Подводя итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно, объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. Это крайне низкие цифры", - сказал Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".