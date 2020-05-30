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2020-05-30T13:31
https://ria.ru/20200530/1572219356.html
Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению
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РИА Новости

Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

13:31 30.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говоря о выполнении планов нацпроекта, заявил, что январь-февраль 2020 года были потрачены на раскачку и прошли неэффективно.
"Подводя итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно, объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. Это крайне низкие цифры", - сказал Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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