Мурашко рассказал о выполнении нацпроекта по здравоохранению

УФА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, говоря о выполнении планов нацпроекта, заявил, что январь-февраль 2020 года были потрачены на раскачку и прошли неэффективно.
"Подводя итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно, объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали 10%. Это крайне низкие цифры", - сказал Мурашко на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".
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