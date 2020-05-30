В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 14 тысяч

По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 866 новых случаев заражения, общее количество достигло 14 525. За прошедшие сутки скончались три человека. Всего с начала пандемии вылечились 1303 человека, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию.