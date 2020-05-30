В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 14 тысяч

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 14 тысяч, 249 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 866 новых случаев заражения, общее количество достигло 14 525. За прошедшие сутки скончались три человека. Всего с начала пандемии вылечились 1303 человека, у которых ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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