В Миннеаполисе около 50 человек задержали во время протестов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция Миннеапполиса задержала около 50 человек во время протестных акций, охвативших город после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает Департамент общественной безопасности в Миннесоте.
Как заявил представитель департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон, соблюдать порядок в городе помогают более 2,5 тысячи полицейских. Кроме того, как сказал представитель Национальной гвардии штата Джон Дженсен, к воскресенью в городе, вероятно, будут находиться более 1700 бойцов нацгвардии.
В Хьюстоне, где в ночь на субботу также прошли протесты в связи с гибелью Флойда, полиция задержала около 200 человек. Как сообщается в Twitter полиции, эти люди "участвовали в незаконных собраниях днем и ночью". По данным правоохранительных органов, "большинству будет предъявлено обвинение в создании препятствий движению на проезжей части". Полиция Хьюстона сообщила, что в ходе акции протеста четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, повреждены восемь полицейских автомобилей.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные объявлен комендантский час.