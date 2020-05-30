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2020-05-30T13:27
https://ria.ru/20200530/1572219270.html
В Миннеаполисе около 50 человек задержали во время протестов
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РИА Новости

В Миннеаполисе около 50 человек задержали во время протестов

13:27 30.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Акция протеста в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция Миннеапполиса задержала около 50 человек во время протестных акций, охвативших город после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого обращения со стороны полицейских, сообщает Департамент общественной безопасности в Миннесоте.
Как заявил представитель департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон, соблюдать порядок в городе помогают более 2,5 тысячи полицейских. Кроме того, как сказал представитель Национальной гвардии штата Джон Дженсен, к воскресенью в городе, вероятно, будут находиться более 1700 бойцов нацгвардии.
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
Вчера, 22:37
Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
В Хьюстоне, где в ночь на субботу также прошли протесты в связи с гибелью Флойда, полиция задержала около 200 человек. Как сообщается в Twitter полиции, эти люди "участвовали в незаконных собраниях днем и ночью". По данным правоохранительных органов, "большинству будет предъявлено обвинение в создании препятствий движению на проезжей части". Полиция Хьюстона сообщила, что в ходе акции протеста четыре сотрудника правоохранительных органов получили ранения, повреждены восемь полицейских автомобилей.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле на выходные объявлен комендантский час.
Беспорядки в Миннеаполисе
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисХьюстонВ мире
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