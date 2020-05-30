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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:19
https://ria.ru/20200530/1572219046.html
В Бельгии выявили 125 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572179393_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_d39f92124abab1ea44b0dead5da287e0.jpg
РИА Новости

В Бельгии выявили 125 новых случаев коронавируса

13:19 30.05.2020
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© AFP 2020 / Kenzo TribouillardЛюди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год
Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии за последние 24 часа составило 125 человек против 212 человек накануне, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 186 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в субботу в кризисном центре министерства здравоохранения страны.
"Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - говорится в сообщении.
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Госпитализированы 29 пациентов (против 27 накануне), в реанимации находятся 173 человека (в пятницу сообщалось о 187). Выписались 87 выздоровевших.
За сутки скончались 23 человека против 42 накануне с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с начала эпидемии, 15 марта, зафиксировано 9 453 летальных исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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