В Бельгии выявили 125 новых случаев коронавируса

Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год

Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год

БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в Число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бельгии за последние 24 часа составило 125 человек против 212 человек накануне, всего с начала вспышки в середине марта заразились 58 186 человек, постепенное замедление распространения заболевания продолжается, сообщили в субботу в кризисном центре министерства здравоохранения страны.

"Новые заражения продолжают диагностироваться на нашей территории, но есть тенденция на их уменьшение", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 29 пациентов (против 27 накануне), в реанимации находятся 173 человека (в пятницу сообщалось о 187). Выписались 87 выздоровевших.

За сутки скончались 23 человека против 42 накануне с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с начала эпидемии, 15 марта, зафиксировано 9 453 летальных исхода с диагнозом или подозрением на COVID-19.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.