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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:17
https://ria.ru/20200530/1572218950.html
В Омане число случаев коронавируса превысило десять тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/26944/47/269444720_0:147:3035:1854_1036x0_80_0_0_725c3d0c8722627a38abf056b9a153ad.jpg
РИА Новости

В Омане число случаев коронавируса превысило десять тысяч

13:17 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкПобережье Маската
Побережье Маската
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Побережье Маската. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 603 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), среди них 260 у граждан Омана, 343 у иностранцев. Общее число зафиксированных случаев (коронавируса – ред.) в султанате достигло 10 423, скончались 42 человека", - заявило министерство.
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Согласно данным министерства, выздоровели почти 2400 человек.
Ранее власти Омана распорядились отменить введенный в марте в связи с коронавирусом запрет на въезд и выезд в столичную провинцию Маскат с пятницы, 29 мая. Кроме того, власти султаната также распорядились с воскресенья, 31 мая, снять ограничения на посещение рабочих офисов госслужащими, однако на рабочих местах должны находиться не более 50% сотрудников с соблюдением мер предосторожности.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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