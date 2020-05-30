В Омане число случаев коронавируса превысило десять тысяч

"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 603 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), среди них 260 у граждан Омана, 343 у иностранцев. Общее число зафиксированных случаев (коронавируса – ред.) в султанате достигло 10 423, скончались 42 человека", - заявило министерство.