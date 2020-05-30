В Омане число случаев коронавируса превысило десять тысяч

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения султаната.
"Министерство здравоохранения сообщает, что выявлены 603 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), среди них 260 у граждан Омана, 343 у иностранцев. Общее число зафиксированных случаев (коронавируса – ред.) в султанате достигло 10 423, скончались 42 человека", - заявило министерство.
Согласно данным министерства, выздоровели почти 2400 человек.
Ранее власти Омана распорядились отменить введенный в марте в связи с коронавирусом запрет на въезд и выезд в столичную провинцию Маскат с пятницы, 29 мая. Кроме того, власти султаната также распорядились с воскресенья, 31 мая, снять ограничения на посещение рабочих офисов госслужащими, однако на рабочих местах должны находиться не более 50% сотрудников с соблюдением мер предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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