В Саратовской области пять детей заболели COVID-19

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Пять детей есть среди 96 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Пять детей есть среди 96 новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области , общее число заболевших этой инфекцией увеличилось до 2936, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В целом по области коронавирус унес жизни 34 пациентов.

"В регионе зарегистрировано 96 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять; 18-19 лет - один; 20-29 лет - восемь; 30-39 лет - 11; 40-49 лет - 11; 50-59 лет - 32; старше 60 - 28. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 36 новых случаев коронавируса выявили в Саратове , восемь - в Балашовском, шесть - в Энгельсском, по пять - в Балаковском, Ершовском, Озинском и Самойловском, по четыре - в Дергачевском и Марксовском, по три - в Александрово-Гайском и Ртищевском, по два - в Вольском, Ивантеевском, Краснокутском и Новоузенском, по одному - в Екатериновском, Петровском, Саратовском и Хвалынском районах области.

"Среди заболевших 19 контактных лиц, 72 - с неустановленным источником заражения, пять - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 58, с признаками ОРВИ - 23, с бессимптомным течением - 15", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что из 2936 заболевших COVID-19 в области 1153 человека выздоровели, в том числе 12 - за последние сутки.