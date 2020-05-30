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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T14:23
https://ria.ru/20200530/1572218604.html
Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976982_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd048a1a4fe2fb62f1aabfba7d517859.jpg
РИА Новости

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

13:06 30.05.2020 (обновлено: 14:23 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
УФА, 30 мая — РИА Новости. На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Это очень значительная сумма, которая сопоставима <...> со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи", — сказал он на видеоконференции, посвященной особенностям помощи онкологическим больным в условиях COVID-19.
При этом министр обратил внимание на итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты. Он отметил, что, хотя январь и февраль были довольно спокойными для медицинской помощи, это время было потрачено "на какую-то раскачку" и прошло неэффективно.
"Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали десяти процентов. Это крайне низкие цифры", — сказал Мурашко.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЭкономика
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