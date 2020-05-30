Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

УФА, 30 мая — РИА Новости. На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

"Это очень значительная сумма, которая сопоставима <...> со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи", — сказал он на видеоконференции, посвященной особенностям помощи онкологическим больным в условиях COVID-19.

При этом министр обратил внимание на итоги первого квартала по расходованию средств на нацпроекты. Он отметил, что, хотя январь и февраль были довольно спокойными для медицинской помощи, это время было потрачено "на какую-то раскачку" и прошло неэффективно.

"Объемы расходов по бюджетам регионов, на которые выделены были средства, не превышали десяти процентов. Это крайне низкие цифры", — сказал Мурашко.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 400 тысяч, 4555 человек скончались, более 167 тысяч вылечились.