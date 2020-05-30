Нижегородский минздрав выяснит, почему женщине пришлось рожать у подъезда

В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая В Петербурге проверят смерть женщины, к которой якобы не приехала скорая

"Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту случившегося. По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаила Гуткина, скорая выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени доезда — 20 минут. Вызов на скорую поступил 29 мая в 17.59, скорая прибыла по адресу в 18.15", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам сотрудников бригады скорой помощи, когда они прибыли на место, то увидели, что на земле лежала женщина с родившимся ребенком. "На учете она не состояла, срок беременности не знает", - отметил главврач БСМП Дзержинска.

Женщина с ребенком были доставлены в Дзержинский перинатальный центр. Как сообщила главный врач перинатального центра Надежда Рыжова, роженица является жительницей другого города, на учете не состояла, кроме ксерокопии паспорта других документов у нее нет. "Женщина и ребенок находятся в Дзержинском перинатальном центре в удовлетворительном состоянии, оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнула главный врач.