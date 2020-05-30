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2020-05-30T13:17
https://ria.ru/20200530/1572218488.html
Нижегородский минздрав выяснит, почему женщине пришлось рожать у подъезда
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РИА Новости

Нижегородский минздрав выяснит, почему женщине пришлось рожать у подъезда

13:02 30.05.2020 (обновлено: 13:17 30.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Жительница нижегородского Дзержинска родила ребенка на улице у подъезда, не дождавшись скорой помощи, региональный минздрав проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Видео с лежащей на земле молодой женщиной, только что родившей ребенка, было опубликовано в группе "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте". Снимающие происходящее на мобильный телефон очевидцы рассказывают, что рожающая женщина вызвала скорую помощь, но та долго не приезжала, поэтому роды пришлось принимать соседке прямо на тротуаре у подъезда. Приехавшим врачам передали новорожденного мальчика. Сотрудники скорой перенесли родившую женщину в свою машину.
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"Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту случившегося. По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаила Гуткина, скорая выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени доезда — 20 минут. Вызов на скорую поступил 29 мая в 17.59, скорая прибыла по адресу в 18.15", - сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По словам сотрудников бригады скорой помощи, когда они прибыли на место, то увидели, что на земле лежала женщина с родившимся ребенком. "На учете она не состояла, срок беременности не знает", - отметил главврач БСМП Дзержинска.
Женщина с ребенком были доставлены в Дзержинский перинатальный центр. Как сообщила главный врач перинатального центра Надежда Рыжова, роженица является жительницей другого города, на учете не состояла, кроме ксерокопии паспорта других документов у нее нет. "Женщина и ребенок находятся в Дзержинском перинатальном центре в удовлетворительном состоянии, оказывается вся необходимая помощь", - подчеркнула главный врач.
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