Мурашко назвал задачи модернизации первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что амбулаторно-поликлинические подразделения должны быть модернизированы с учётом новых вызовов.
"Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учётом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что уже выработанные решения могут впоследствии применяться для модернизации первичного звена.
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