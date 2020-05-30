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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:02
https://ria.ru/20200530/1572218459.html
Мурашко назвал задачи модернизации первичного звена здравоохранения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254826_0:314:2742:1856_1036x0_80_0_0_cc44136234c37ac4b04b69b4bde601ff.jpg
РИА Новости

Мурашко назвал задачи модернизации первичного звена здравоохранения

13:02 30.05.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что амбулаторно-поликлинические подразделения должны быть модернизированы с учётом новых вызовов.
"Нас впереди ждёт модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учётом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих ", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что уже выработанные решения могут впоследствии применяться для модернизации первичного звена.
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