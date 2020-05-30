В Ингушетии проверят жалобу работников интерната на невыплату надбавок

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Следователи и сотрудники прокуратуры в Следователи и сотрудники прокуратуры в Ингушетии проводят проверки по факту жалобы работников психоневрологического интерната, которые заявили, что им не выплатили деньги за работу с больными коронавирусом, в региональном минтруда отмечают, что доплаты работникам учреждения не положены по закону.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой сотрудники Пседахского психоневрологического дома-интерната обращаются с просьбой к президенту России помочь им в получении стимулирующих надбавок.

"По данной информации следователем следственного отдела по городу Малгобек проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

Прокуратура Ингушетии также сообщила, что организовала по данному факту проверку. "В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также предоставлению работникам учреждения предусмотренных законом социальных и иных гарантий в полном объеме", - отмечает ведомство.

Министерство труда республики, в свою очередь, сообщило, что дополнительные выплаты не положены работникам данного интерната, так как они предоставляются только при переводе организаций соцобслуживания на особый режим работ, предполагающий временную изоляцию (обсервацию).

"Предоставление стимулирующих выплат работникам данных учреждений не предоставляется возможным, поскольку сотрудники не были переведены на особый режим работ и не имели контакт с больными COVID-19", - уточняет министерство.

По его данным, аналогичная ситуация ранее возникала с сотрудниками Троицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей, сотрудники которого после разъяснения ситуации отказались от претензий.