В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрирован еще один случай смерти больного COVID-19. Общее число случаев – 26", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрирован 261 новый случай COVID-19.
Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевского, Арамильского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Сысертского городских округов, Уральского.
Всего в регионе зарегистрировано 5184 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 71 госпитализированных оценивается как тяжелое, 53 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 354. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано еще 145 человек. Всего уральские врачи вылечили 2142 пациента, отмечает штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.