В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

Состояние 71 госпитализированных оценивается как тяжелое, 53 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 354. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.