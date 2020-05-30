Попова: нет данных, что перенесшие SARS или MERS не заболевают COVID-19

"Пока такой статистики нет. Другие коронавирусы, если не говорить о тех, которые не вызывают тяжелое течение, SARS и MERS, сезонные коронавирусы, у нас даже введен в линейку тестов - есть такие тесты, которые определяют сразу 12 разных сезонных вирусов, и он там есть. И каждый год мы видим, что значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванное коронавирусом", - сказала Попова.