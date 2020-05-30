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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:51
https://ria.ru/20200530/1572218111.html
Попова: нет данных, что перенесшие SARS или MERS не заболевают COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071424_0:269:2686:1780_1036x0_80_0_0_3e1eea715c66553b1f7e22749e82737f.jpg
РИА Новости

Попова: нет данных, что перенесшие SARS или MERS не заболевают COVID-19

12:50 30.05.2020 (обновлено: 12:51 30.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
 Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пока нет данных о том, что если человек переболел каким-то коронавирусом, он не может заразиться COVID-19.
"Пока такой статистики нет. Другие коронавирусы, если не говорить о тех, которые не вызывают тяжелое течение, SARS и MERS, сезонные коронавирусы, у нас даже введен в линейку тестов - есть такие тесты, которые определяют сразу 12 разных сезонных вирусов, и он там есть. И каждый год мы видим, что значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванное коронавирусом", - сказала Попова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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