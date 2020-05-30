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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:00
https://ria.ru/20200530/1572217986.html
В "Векторе" назвали сроки начала исследования вакцины от COVID на детях
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:97:3072:1825_1036x0_80_0_0_c7068c806fd4974e01aff8843c943b4c.jpg
РИА Новости

В "Векторе" назвали сроки начала исследования вакцины от COVID на детях

12:46 30.05.2020 (обновлено: 13:00 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Исследование вакцины от коронавируса на детях, если все пойдет по плану, может начаться в 2021 году, рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".
"Мы рассчитываем на то, что наши разработки можно будет применять и защищать в том числе детское население. Но это вопрос последующих клинических исследований. После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям", — рассказал Максютов в эфире "России 1".
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"В начале 2021 года", — ответил Максютов на уточняющий вопрос, когда можно будет начать исследование на детях, если все пойдет по плану.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОткрытия - РИА Наука
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