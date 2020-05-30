В "Векторе" назвали сроки начала исследования вакцины от COVID на детях

"Мы рассчитываем на то, что наши разработки можно будет применять и защищать в том числе детское население. Но это вопрос последующих клинических исследований. После получения положительных результатов и регистрации вакцины, в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть, включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям", — рассказал Максютов в эфире "России 1".