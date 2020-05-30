Главврач и десять сотрудников ульяновской больницы заболели COVID-19

"Заболели 11 сотрудников административного корпуса: главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что административный корпус находится в отдельно стоящем здании, поэтому больницу закрывать не стали, она работает в обычном режиме. "Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат. Была неоднократно проведена дезинфекция. У сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты", - добавила представитель пресс-службы.