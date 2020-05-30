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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:45
https://ria.ru/20200530/1572217939.html
Главврач и десять сотрудников ульяновской больницы заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

Главврач и десять сотрудников ульяновской больницы заболели COVID-19

12:45 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Одиннадцать сотрудников Инзенской районной больницы в Ульяновской области, в том числе главврач, заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Заболели 11 сотрудников административного корпуса: главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что административный корпус находится в отдельно стоящем здании, поэтому больницу закрывать не стали, она работает в обычном режиме. "Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат. Была неоднократно проведена дезинфекция. У сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты", - добавила представитель пресс-службы.
Всего в Ульяновской области подтверждено 2369 случаев заболевания коронавирусом, 700 человек выздоровели, восемь скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ульяновская областьОбщество
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