Главврач и десять сотрудников ульяновской больницы заболели COVID-19

САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Одиннадцать сотрудников Инзенской районной больницы в Ульяновской области, в том числе главврач, заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Заболели 11 сотрудников административного корпуса: главврач, а также экономисты, бухгалтеры и работники хозслужбы. Все они находятся на самоизоляции дома", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что административный корпус находится в отдельно стоящем здании, поэтому больницу закрывать не стали, она работает в обычном режиме. "Еще у 12 сотрудников этого же корпуса анализы показали отрицательный результат. Была неоднократно проведена дезинфекция. У сотрудников поликлинического отделения еженедельно берутся тесты", - добавила представитель пресс-службы.
Всего в Ульяновской области подтверждено 2369 случаев заболевания коронавирусом, 700 человек выздоровели, восемь скончались.
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