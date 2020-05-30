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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:37
https://ria.ru/20200530/1572217845.html
В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос

12:43 30.05.2020 (обновлено: 13:37 30.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пробирки в лаборатории. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Одну из вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных научным центром "Вектор", можно закапывать в нос, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".

По его словам, клинические испытания "Вектор" планирует начать в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре. Животные, на которых испытывали вакцину, перенесли ее хорошо, никаких нежелательных реакций не наблюдалось, добавил Максютов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Открытия - РИА Наука
Популярные комментарии
Молодцы ребята ! И российской науке ПОЧЕТ !
30 мая, 14:05
Иван Иванов
46601213
В векторе разработали вакцину для закапывания. Здесь можно поставить точку
30 мая, 14:13
dergunova_in
281311015
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