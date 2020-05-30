В "Векторе" разработали вакцину от коронавируса для закапывания в нос

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Одну из вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных научным центром "Вектор", можно закапывать в нос, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
"Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".
По его словам, клинические испытания "Вектор" планирует начать в конце июня — начале июля и завершить их в сентябре. Животные, на которых испытывали вакцину, перенесли ее хорошо, никаких нежелательных реакций не наблюдалось, добавил Максютов.
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