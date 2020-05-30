В Тюменской области умер пациент с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на ИВЛ. Оперативный штаб выражает соболезнования родным и близким. За весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Всего в регионе зарегистрированы 1608 случаев заболевания, в том числе 28 случаев за последние сутки. За весь период выздоровели 812 человек, в том числе 22 за последние сутки. Четыре пациента из общего числа болеющих в настоящее время находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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