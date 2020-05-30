В Тюменской области умер пациент с COVID-19

"Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на ИВЛ. Оперативный штаб выражает соболезнования родным и близким. За весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.