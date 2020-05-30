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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:39
https://ria.ru/20200530/1572217803.html
В Тюменской области умер пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Тюменской области умер пациент с COVID-19

12:39 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области, сообщает в субботу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на ИВЛ. Оперативный штаб выражает соболезнования родным и близким. За весь период пандемии в Тюменской области скончались восемь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Всего в регионе зарегистрированы 1608 случаев заболевания, в том числе 28 случаев за последние сутки. За весь период выздоровели 812 человек, в том числе 22 за последние сутки. Четыре пациента из общего числа болеющих в настоящее время находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьОбщество
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