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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:54
https://ria.ru/20200530/1572217772.html
Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572075699_0:187:2824:1776_1036x0_80_0_0_fc8adbfaf9389a5cfeee1625f8290e9c.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса

12:38 30.05.2020 (обновлено: 12:54 30.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Один из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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