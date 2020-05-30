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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:36
https://ria.ru/20200530/1572217707.html
В Кировской области умерли две пациентки с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1036x0_80_0_0_1f1a91b26b9744c26980b913b2229602.jpg
РИА Новости

В Кировской области умерли две пациентки с COVID-19

12:36 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Две женщины в возрасте 35 и 89 лет скончались от коронавируса в Кировской области, у обеих были тяжелые патологии, сообщает оперштаб региона.
"Число летальных случаев за сутки увеличилось до 17. В инфекционных госпиталях скончались два человека: 89-летняя пациентка из Советского района и 35-летняя жительница Кирова. У обеих течение болезни было отягощено тяжелыми сопутствующими патологиями", - говорится в сообщении.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
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По состоянию на утро 30 мая в Кировской области выявлено 49 новых случаев COVID-19, а также 13 случаев бессимптомного носительства инфекции.
"Рост случаев COVID-19 связан с обследованием контактных лиц и поступлением результатов их тестирования в очагах заражений. Так, увеличилось до 91 количество COVID-положительных в очаге на одном из предприятий ПАО "Газпром" в Малмыжском районе. Более 100 человек находятся на изоляции", - подчеркивается в сообщении.
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Отмечается, что за всеми заболевшими пациентами, в том числе бессимптомными, установлено медицинское наблюдение. "Госпитализированные получают лечение в условиях специализированных инфекционных стационаров. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении оперштаба.
Под домашним наблюдением находятся более 7000 человек из группы риска по COVID-19, в том числе 1318 детей. Заболевших среди них нет. Сняты с наблюдения более 17 000 человек, включая 2 109 детей.
Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 28 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 978 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
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