Глава минздрава ФРГ разочарован решением США о разрыве отношений с ВОЗ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в субботу назвал разочаровывающим для международного здравоохранения решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений с ВОЗ.
"Это разочаровывающий удар для международной политики в области здравоохранения. Для того, чтобы ВОЗ имела будущее, ей необходимы реформы", - написал Шпан в Twitter.
По его словам, Европа должна принимать в этом активное участие, в том числе с финансовой точки зрения. Министр добавил, что это будет одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".