Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T12:52
https://ria.ru/20200530/1572217680.html
Глава минздрава ФРГ разочарован решением США о разрыве отношений с ВОЗ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572217611_0:443:2854:2048_1036x0_80_0_0_97f6671c60cd8ce0192882f5c20727f7.jpg
РИА Новости

Глава минздрава ФРГ разочарован решением США о разрыве отношений с ВОЗ

12:36 30.05.2020 (обновлено: 12:52 30.05.2020)
603
© REUTERS / Annegret HilseМинистр здравоохранения Германии Йенс Шпан
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан
© REUTERS / Annegret Hilse
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в субботу назвал разочаровывающим для международного здравоохранения решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений с ВОЗ.

"Это разочаровывающий удар для международной политики в области здравоохранения. Для того, чтобы ВОЗ имела будущее, ей необходимы реформы", - написал Шпан в Twitter.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
00:31
В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
По его словам, Европа должна принимать в этом активное участие, в том числе с финансовой точки зрения. Министр добавил, что это будет одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
540000
Обсудить 1
Йенс ШпанДональд ТрампВОЗГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
СМИ: США намерены продать Эр-Рияду 7,5 тысячи высокоточных авиабомб
Полицейские в США
В Лос-Анджелесе полиция объявила собрание в центре города незаконным
Президент США Дональд Трамп
Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание
Президент РФ Владимир Путин
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Здание Совета Федерации
В Совфеде ответили на слова Кравчука о способе "остановить" Россию
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил решение США о разрыве отношений с ВОЗ
Эсминец ВМС США Портер
Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
Санаторий
Попова рассказала, какие регионы могут первыми отправить жителей на отдых
Контейнер для биоматериала
В "Векторе" назвали сроки клинических исследований вакцины от COVID-19
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова пояснила, почему надеется на эффективность вакцины от коронавируса
Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Попова: нет данных, что перенесшие SARS или MERS не заболевают COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия вывезла еще не всех желающих вернуться из-за границы
Продюсер Иосиф Пригожин
"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Мурашко: реанимационные койки для пациентов с COVID задействовали на 10%
15:22В Екатеринбурге полицейские применили оружие при задержании дебошира
15:17В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом "Аэрофлота" при посадке
15:15В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
Лента новостейМолния