В Лос-Анджелесе полиция объявила собрание в центре города незаконным

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса, штат Калифорния, объявила незаконным собрание людей в центральном районе города в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания полицией в Миннеаполисе.
"Мы объявили незаконным собрание в центральном районе Лос-Анджелеса", — говорится в заявлении местной полиции в Twitter. Распоряжение было опубликовано, как отмечает полиция, "после повторяющихся актов насилия и порчи имущества" во время акции протеста.
Согласно заявлению правоохранителей, демонстранты обязаны покинуть место проведения акции. Местные магазины также, по распоряжению полиции, должны закрыться. Полиция призвала жителей города обходить центральный район Лос-Анджелеса, включая прилегающие к нему переулки и автострады. Как отмечает телеканал CNN со ссылкой на полицию, в ходе акции протеста два сотрудника правоохранительных органов получили ранения.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон приказал армии привести подразделения американской военной полиции в готовность к развертыванию в Миннеаполисе.