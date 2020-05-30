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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:25
https://ria.ru/20200530/1572217406.html
На Ямале впервые за пять недель нет новых случаев COVID среди вахтовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

На Ямале впервые за пять недель нет новых случаев COVID среди вахтовиков

12:25 30.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Впервые за пять недель в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19 среди вахтовых рабочих предприятий ТЭК и производственных объектов, следует из данных регионального оперативного штаба.
Вахтовики давали основной прирост заболевших в ЯНАО с 23 апреля, когда в регионе были выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - рабочие. С тех пор около месяца практически ежедневно число инфицированных сотрудников предприятий ТЭК и рабочих с производственных объектов превышало количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Эта тенденция, согласно сведениям оперштаба, переломилась после 18 мая, и новых случаев среди вахтовиков с того момента было меньше, чем инфицированных жителей в населенных пунктах.
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"В целом, 30 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО не подтверждено новых случаев клинических форм заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам замглавы региона Татьяны Бучковой, ситуация с распространением коронавируса напряженная в Новом Уренгое, где за сутки инфекция подтвердилась у 27 человек, а в общей сложности заразились почти 380 жителей.
"Ситуация в городе непростая. Вирус активно циркулирует среди населения. Все чаще вызывает именно клинические формы заболевания - ОРВИ и внебольничные пневмонии... Врачи, медперсонал и сотрудники больницы, станции скорой помощи, поликлиники работают в очень напряженном графике. Мы просим жителей и гостей города со всей ответственностью подойти к соблюдению главных мер предосторожности", - цитирует Бучкову оперштаб.
По данным властей округа, инфекция на Ямале подтверждена у 2311 человек, каждый третий уже выздоровел, скончались девять. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе приближается к 120 тысячам. Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом решение окружных властей о продлении ограничительных мер пока не озвучено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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