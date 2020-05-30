На Ямале впервые за пять недель нет новых случаев COVID среди вахтовиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая - РИА Новости. Впервые за пять недель в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки не зафиксировано ни одного нового случая COVID-19 среди вахтовых рабочих предприятий ТЭК и производственных объектов, следует из данных регионального оперативного штаба.

Вахтовики давали основной прирост заболевших в ЯНАО с 23 апреля, когда в регионе были выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - рабочие. С тех пор около месяца практически ежедневно число инфицированных сотрудников предприятий ТЭК и рабочих с производственных объектов превышало количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Эта тенденция, согласно сведениям оперштаба, переломилась после 18 мая, и новых случаев среди вахтовиков с того момента было меньше, чем инфицированных жителей в населенных пунктах.