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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:02
https://ria.ru/20200530/1572217262.html
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок

12:19 30.05.2020 (обновлено: 13:02 30.05.2020)
33841
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Административная ответственность может наступить только в случае исполнения этих профессиональных обязанностей без необходимой вакцинации.
Штрафы за отказ от прививок предусматривает проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который опубликовало Министерство юстиции.
Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от семи до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. Двум последним категориям грозит также административный запрет деятельности на срок до 30 суток.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
А что уже есть вакцина? На мышах и чиновниках испытана?
30 мая, 12:48
Отважный Дональд Кук
111112015
Какой здравомышлящий будет это делать ? Если сдохнешь после вакцинации то отвечать за это никто не буде..Ты же добровольно согласился
30 мая, 12:49
Женя Емцев
116003011
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