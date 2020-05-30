Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок

"В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от семи до десяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. Двум последним категориям грозит также административный запрет деятельности на срок до 30 суток.