В Мордовии несколько сотрудников онкодиспансера заболели COVID-19

"В целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции как среди сотрудников диспансера, так и пациентов, и учитывая низкую иммунную защиту у онкологических больных, принято решение приостановить плановую госпитализацию на хирургическое лечение до 7 июня", - говорится в сообщении.

Химиотерапевтическое лечение онкологических больных продолжается как в условиях дневного стационара, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со всеми сроками лечения. Консультативная поликлиника и диагностическая служба онкологического диспансера продолжают работать в штатном режиме.