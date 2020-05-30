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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:18
https://ria.ru/20200530/1572217214.html
В Мордовии несколько сотрудников онкодиспансера заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Мордовии несколько сотрудников онкодиспансера заболели COVID-19

12:18 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Три случая заболевания коронавирусной инфекцией и несколько случаев заражения вирусной пневмонией выявлено среди медицинского персонала Республиканского онкологического диспансера в Саранске, сообщает министерство здравоохранения Мордовии.
"В целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции как среди сотрудников диспансера, так и пациентов, и учитывая низкую иммунную защиту у онкологических больных, принято решение приостановить плановую госпитализацию на хирургическое лечение до 7 июня", - говорится в сообщении.
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Химиотерапевтическое лечение онкологических больных продолжается как в условиях дневного стационара, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со всеми сроками лечения. Консультативная поликлиника и диагностическая служба онкологического диспансера продолжают работать в штатном режиме.
"На 5-6 июня 2020 года запланировано заключительное проведение дезинфекционной обработки всех помещений диспансера, после чего с 8 июня плановая госпитализация на все виды лечения возобновится в прежнем режиме", - подчеркивается в сообщении.
По данным регионального оперштаба, в Мордовии за сутки зарегистрировано 40 случаев коронавируса, из них 13 случаев зафиксировано в Зубово-Полянском районе, 9 – в Саранске, 7 – в Рузаевском районе, 3 – в Чамзинском районе. Четырнадцать человек из числа новых больных старше 60 лет, одному заболевшему 85 лет. Среди заболевших ребенок 7 лет. Всего в республике выявлено 1860 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 777 человек. Скончались 12.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияЗубово-Полянский районРузаевский районСаранскОбщество
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