Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание

Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

"Ключ к (победе - ред.) на выборах в ноябре - праймериз ... Дональд Трамп очень легко победил на них в своей партии", - заявил Норпот в интервью телеканалу Fox News.

Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Джо Байден. Съезды партий, на которых будут выдвинуты кандидаты, намечены на август.