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2020-05-30T13:00
https://ria.ru/20200530/1572217115.html
В "Векторе" назвали сроки клинических исследований вакцины от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В "Векторе" назвали сроки клинических исследований вакцины от COVID-19

12:14 30.05.2020 (обновлено: 13:00 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что начать клинические исследования вакцины от COVID-19 планируется в конце июня- начале июля, а завершить в середине сентября. Об этом ученый рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.
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"По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля... Завершить в середине сентября ", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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