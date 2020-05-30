В "Векторе" назвали сроки клинических исследований вакцины от COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что начать клинические исследования вакцины от COVID-19 планируется в конце июня- начале июля, а завершить в середине сентября. Об этом ученый рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации - не навредить и не вколоть бесполезный препарат.
"По оптимистичным прогнозам мы рассчитываем начать первые клинические исследования в конце июня - начале июля... Завершить в середине сентября ", - сказал Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.