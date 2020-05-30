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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:10
https://ria.ru/20200530/1572216980.html
В Пермском крае у 22 пациентов и сотрудников кардиологии выявили COVID
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Пермском крае у 22 пациентов и сотрудников кардиологии выявили COVID

12:10 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек из кардиологического отделения Чусовской больницы в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Ранее отделение медучреждения закрыли на карантин, так как один из медиков заболел COVID-19, еще у 22 человек инфекция была выявлена предварительно.
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"В сегодняшней статистике к ежедневному среднему приросту новых случаев прибавились 22 из кардиологического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г. Любимова". Среди зараженных три сотрудника больницы и 19 пациентов. Все они без симптомов заболевания, но, тем не менее, были госпитализированы в Лысьвенскую больницу и в медучреждения Перми", — цитирует главного внештатного эпидемиолога Пермского края Кирилла Овчинникова пресс-служба краевой администрации.
По данным министерства здравоохранения, в регионе на 30 мая зарегистрированы 1656 заразившихся COVID-19, в том числе 70 новых случаев, выявленных за последние сутки, выздоровели 928 человек, 56 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
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