В Пермском крае у 22 пациентов и сотрудников кардиологии выявили COVID

"В сегодняшней статистике к ежедневному среднему приросту новых случаев прибавились 22 из кардиологического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г. Любимова". Среди зараженных три сотрудника больницы и 19 пациентов. Все они без симптомов заболевания, но, тем не менее, были госпитализированы в Лысьвенскую больницу и в медучреждения Перми", — цитирует главного внештатного эпидемиолога Пермского края Кирилла Овчинникова пресс-служба краевой администрации.