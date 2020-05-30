В Пермском крае у 22 пациентов и сотрудников кардиологии выявили COVID

ПЕРМЬ, 30 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек из кардиологического отделения Чусовской больницы в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Ранее отделение медучреждения закрыли на карантин, так как один из медиков заболел COVID-19, еще у 22 человек инфекция была выявлена предварительно.
"В сегодняшней статистике к ежедневному среднему приросту новых случаев прибавились 22 из кардиологического отделения ГБУЗ ПК "Чусовская больница им В.Г. Любимова". Среди зараженных три сотрудника больницы и 19 пациентов. Все они без симптомов заболевания, но, тем не менее, были госпитализированы в Лысьвенскую больницу и в медучреждения Перми", — цитирует главного внештатного эпидемиолога Пермского края Кирилла Овчинникова пресс-служба краевой администрации.
По данным министерства здравоохранения, в регионе на 30 мая зарегистрированы 1656 заразившихся COVID-19, в том числе 70 новых случаев, выявленных за последние сутки, выздоровели 928 человек, 56 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф