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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:08
https://ria.ru/20200530/1572216946.html
Тюменская область продолжает снимать ограничения из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564788318_0:5:3077:1736_1036x0_80_0_0_69129417d5aabbc1b83ea91fde14752a.jpg
РИА Новости

Тюменская область продолжает снимать ограничения из-за коронавируса

12:08 30.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНабережная реки Туры
Набережная реки Туры
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Набережная реки Туры. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Тюменская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщил в субботу губернатор региона Александр Моор.
"С 18 мая мы перешли к первому этапу снятия ограничений … Мною сегодня подписано постановление о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Возможность работать получают магазины, торгующие непродовольственными товарами общей площадью до 800 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы. Возможность работать получают иные форматы торговли – например, уличная торговля, а также некоторые образовательные учреждения – например, автошколы", - сказал глава региона во время прямого эфира в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
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По его словам, режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 июня. Это значит, что продолжает действовать режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Кроме того, в силе остается и масочный режим.
Оперативный штаб региона по профилактике коронавируса в субботу уточняет, что ко второму этапу снятия ограничений регион перейдет с 1 июня.
На сегодняшний день, по данным оперштаба, в области зарегистрированы 1608 случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр МоорЗдоровье - ОбществоТюменская область
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