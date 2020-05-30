Тюменская область продолжает снимать ограничения из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Тюменская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, сообщил в субботу губернатор региона Александр Моор

"С 18 мая мы перешли к первому этапу снятия ограничений … Мною сегодня подписано постановление о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Возможность работать получают магазины, торгующие непродовольственными товарами общей площадью до 800 квадратных метров, имеющие отдельный вход с улицы. Возможность работать получают иные форматы торговли – например, уличная торговля, а также некоторые образовательные учреждения – например, автошколы", - сказал глава региона во время прямого эфира в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

По его словам, режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 июня. Это значит, что продолжает действовать режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше. Кроме того, в силе остается и масочный режим.

Оперативный штаб региона по профилактике коронавируса в субботу уточняет, что ко второму этапу снятия ограничений регион перейдет с 1 июня.

На сегодняшний день, по данным оперштаба, в области зарегистрированы 1608 случаев коронавируса.