Путин поздравил художника Никонова с юбилеем

"Уважаемый Павел Фёдорович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. С Вашим именем и творческой деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного изобразительного искусства. Созданные Вами работы хранятся в крупнейших государственных музеях страны и сегодня, как и многие годы назад, находят живой отклик в сердцах людей", - говорится в поздравлении.