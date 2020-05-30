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2020-05-30T12:04
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Путин поздравил художника Никонова с юбилеем
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РИА Новости

Путин поздравил художника Никонова с юбилеем

12:04 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного художника России Павла Никонова с 90-летним юбилеем и отметил, что его работы находят живой отклик в сердцах людей, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В эту субботу народный художник России, действительный член Российской академии художеств Никонов отмечает 90-летие.
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"Уважаемый Павел Фёдорович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. С Вашим именем и творческой деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы истории отечественного изобразительного искусства. Созданные Вами работы хранятся в крупнейших государственных музеях страны и сегодня, как и многие годы назад, находят живой отклик в сердцах людей", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Никонову бодрости духа, здоровья и всего наилучшего.
Посетительница фотографирует картины на выставке художника Юрия Анненкова Революция за дверью в музее русского импрессионизма в Москве
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