Попова пояснила, почему надеется на эффективность вакцины от коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Ученые говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит, можно предполагать, что вакцина будет эффективной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Учёные говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций. Это даёт нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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