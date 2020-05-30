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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:16
https://ria.ru/20200530/1572216799.html
Попова пояснила, почему надеется на эффективность вакцины от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова пояснила, почему надеется на эффективность вакцины от коронавируса

12:04 30.05.2020 (обновлено: 12:16 30.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Ученые говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит, можно предполагать, что вакцина будет эффективной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Учёные говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций. Это даёт нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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