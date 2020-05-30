СМИ: США намерены продать Эр-Рияду 7,5 тысячи высокоточных авиабомб

Пошли в контротступление. США вывозят из Саудовской Аравии ЗРК Patriot Эта новость из разряда "однако", поскольку обычно, если США хотят кого-то наказать, то вводят войска, а не наоборот. Тут же они еще и на горло собственной песне наступили. Признались, что Иран не представляет угрозы.