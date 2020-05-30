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2020-05-30T11:58
https://ria.ru/20200530/1572216727.html
СМИ: США намерены продать Эр-Рияду 7,5 тысячи высокоточных авиабомб
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РИА Новости

СМИ: США намерены продать Эр-Рияду 7,5 тысячи высокоточных авиабомб

11:58 30.05.2020
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© AP Photo / Hassan Ammar, FileИстребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии порядка 7,5 тысячи высокоточных управляемых авиабомб приблизительно на 500 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе США.
Согласно источникам, предварительное уведомление о планах поставки и продажи было в середине января направлено в комитет сената по международным отношениям и комитет палаты представителей по иностранным делам. Источники подчеркнули, что в случае одобрения Саудовская Аравия купит у США 7500 высокоточных авиационных бомб Paveway IV, произведенных компанией Raytheon Technologies.
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Источники также добавили, что правительство США возьмет на себя обязательство, что Raytheon Technologies произведет вооружения еще на 106 миллионов долларов на территории Саудовской Аравии.
В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривалась возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.
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Майк ПомпеоДональд ТрампRaytheonИорданияИранСШАВ мире
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