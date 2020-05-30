СМИ: США намерены продать Эр-Рияду 7,5 тысячи высокоточных авиабомб

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии порядка 7,5 тысячи высокоточных управляемых авиабомб приблизительно на 500 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в конгрессе США.
Согласно источникам, предварительное уведомление о планах поставки и продажи было в середине января направлено в комитет сената по международным отношениям и комитет палаты представителей по иностранным делам. Источники подчеркнули, что в случае одобрения Саудовская Аравия купит у США 7500 высокоточных авиационных бомб Paveway IV, произведенных компанией Raytheon Technologies.
Источники также добавили, что правительство США возьмет на себя обязательство, что Raytheon Technologies произведет вооружения еще на 106 миллионов долларов на территории Саудовской Аравии.
В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео поручил госдепу одобрить 22 незавершенные сделки по продаже оружия на 8,1 миллиарда долларов в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для противодействия Ирану. При этом предусматривалась возможность сборки ряда высокоточных видов вооружения в Саудовской Аравии.
8 мая, 17:25На граниПошли в контротступление. США вывозят из Саудовской Аравии ЗРК PatriotЭта новость из разряда "однако", поскольку обычно, если США хотят кого-то наказать, то вводят войска, а не наоборот. Тут же они еще и на горло собственной песне наступили. Признались, что Иран не представляет угрозы.