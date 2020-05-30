Французские эксперты завершают работу на месте крушения Airbus под Карачи

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершают работу на месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" рядом с аэропортом Карачи.
"Крушение A320... Миссия на месте завершается. Эксперты BEA, Airbus, Safran Engines, CFM Engines и пакистанского отделения по расследованию авиационных происшествий затем отправятся во Францию", - говорится в сообщении в Twitter BEA.
Там отмечается, что техническая работа с бортовыми самописцами начнётся 2 июня.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал.