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2020-05-30T11:57
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Французские эксперты завершают работу на месте крушения Airbus под Карачи
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РИА Новости

Французские эксперты завершают работу на месте крушения Airbus под Карачи

11:57 30.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкРазбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) завершают работу на месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" рядом с аэропортом Карачи.
"Крушение A320... Миссия на месте завершается. Эксперты BEA, Airbus, Safran Engines, CFM Engines и пакистанского отделения по расследованию авиационных происшествий затем отправятся во Францию", - говорится в сообщении в Twitter BEA.
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Там отмечается, что техническая работа с бортовыми самописцами начнётся 2 июня.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал.
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеAirbus А320СиндКарачиВ мире
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