В "Векторе" рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Животные, на которых испытывали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли ее, рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".
"В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР", — сказал он.
У некоторых особей, добавил специалист, отмечалась повышенная температура. Для контроля возможных изменений в легких в "Векторе" использовали рентгеновскую установку.
"При введении вакцины никаких подъемов температуры не было и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов", — отметил Максютов.
Он добавил, что центр планирует начать клинические исследования в конце июня — начале июля, а завершить — в середине сентября. Дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как нельзя забывать о базовых принципах вакцинации — не навредить и не вколоть бесполезный препарат, подчеркнул Максютов.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.