В "Векторе" рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на животных

"В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР", — сказал он.