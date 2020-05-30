Слуцкий оценил решение США о разрыве отношений с ВОЗ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает разрыв отношений США и ВОЗ частью президентской предвыборной кампании, называя этот шаг "достаточно неуклюжим".
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
"Разрыв отношений США с ВОЗ - больше шаг в рамках президентской предвыборной кампании, хотя и достаточно неуклюжий. Даже американские эксперты преимущественно рассматривают заявление Трампа как способ отвлечь внимание от провальных попыток своей администрации бороться с распространением вируса в Соединенных Штатах", - сказал Слуцкий журналистам.
Он подчеркнул, что это, безусловно, также попытка переложить ответственность за сбои в американской системе здравоохранения на внешний фактор перед лицом избирателей.
"Обвинения Трампа в адрес ВОЗ абсолютно голословны: нет никаких доказательств того, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, равно как и "подконтрольности" организации Пекину. Это политизация пандемии на фоне антикитайской истерии, которая только нарастает перед предстоящей предвыборной гонкой. Но в любом случае нам остаётся сожалеть о подобном деструктивном решении США", - сказал Слуцкий.
Он подчеркнул, что ВОЗ, безусловно, от этого не прекратит свое существование и выразил уверенность, что "более ответственные участники организации" найдут способ поддержать ее деятельность "без американских финансовых вливаний".