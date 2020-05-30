Слуцкий оценил решение США о разрыве отношений с ВОЗ

"Обвинения Трампа в адрес ВОЗ абсолютно голословны: нет никаких доказательств того, что ВОЗ скрыла масштабы эпидемии в Китае, равно как и "подконтрольности" организации Пекину. Это политизация пандемии на фоне антикитайской истерии, которая только нарастает перед предстоящей предвыборной гонкой. Но в любом случае нам остаётся сожалеть о подобном деструктивном решении США", - сказал Слуцкий.