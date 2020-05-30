В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии , общее число умерших в республике выросло до 19, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 16 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончались три пациента: женщины 1943 и 1946 годов рождения из селений Жемтала и Дугулубгей, а также мужчина 1951 года рождения из сселения Куба-Таба", - говорится в сообщении.

По информации штаба, за сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2750 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 71 человек, всего выздоровевших – 1054.

"В госпиталях находятся 792 человека, из которых 37 больных – в реанимации, 33 – подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.

Кроме того, амбулаторно лечатся 559 человек, в том числе 64 ребенка, еще 326 человек, включая 257 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными людьми.