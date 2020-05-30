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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:48
https://ria.ru/20200530/1572216495.html
В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_2242f98303a25cf9123fd6d814e15609.jpg
РИА Новости

В Кабардино-Балкарии за сутки умерли три пациента с коронавирусом

11:48 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 19, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 16 пациентов с коронавирусом.
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"За сутки скончались три пациента: женщины 1943 и 1946 годов рождения из селений Жемтала и Дугулубгей, а также мужчина 1951 года рождения из сселения Куба-Таба", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки выявлено 77 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2750 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 71 человек, всего выздоровевших – 1054.
"В госпиталях находятся 792 человека, из которых 37 больных – в реанимации, 33 – подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.
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Кроме того, амбулаторно лечатся 559 человек, в том числе 64 ребенка, еще 326 человек, включая 257 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1896 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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